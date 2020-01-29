كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 29/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الإمارات تسجل أول إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد"

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن القراءة الأولي لخطة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وفقا لما أفادت لوكالة الأنباء السعودية.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد قتلى بركان نيوزيلندا إلى 21