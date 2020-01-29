كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. الأمن: توزيع تهديدات بقنابل وهمية عبر خدمة الإنترنت السويسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه يتم توزيع تهديدات وهمية بقنابل على المنشآت الروسية عبر خدمة الإنترنت السويسرية، بواسطة ما يسمى بإرهابيي البريد الإلكتروني.

وقال جهازالأمن: "بما أن الإرهابيين الذين يطلق عليهم البريد الإلكتروني يواصلون توزيع تهديدات القنابل المزيفة على المنشآت الروسية ويستخدمون الآن خدمة الإنترنت السويسرية ProtonMail، فسيتم حظر الخدمة في البلد".

وأضاف جهاز الأمن: "منذ 24 يناير، يستخدم مجهولون خدمة البريد الإلكتروني Protonmail.com (سويسرا) لمواصلة أنشطتهم الإجرامية. وقد تم إرسال رسائل مماثلة مع تهديدات بوجود قنابل إلى رسائل البريد الإلكتروني للمحاكم الموجودة في أربعة مواضيع فيدرالية في جميع أنحاء روسيا".

وأوضح: "ذكرت النصوص أيضًا 830 بلاغ مزعوم بسبب زرع الألغام في البنية التحتية الاجتماعية والنقل. كل التهديدات كانت مزيفة".

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ووفقًا لجهاز الأمن الروسي، فإن خدمة الإنترنت هذه قد استخدمت بالفعل لتوزيع تهديدات القنابل المزيفة على 123 منشأة في جميع أنحاء روسيا العام الماضي.

كما قال، إن الوصول إلى الخدمة تم حظره في روسيا ابتداء من اليوم الأربعاء.

وقال جهاز الأمن الروسي، الأسبوع الماضي، إنه تم إرسال الآلاف من تهديدات القنابل مجهولة المصدر عبر خدمة الإنترنت الهولندية StartMail. منعت روسكومنادزور، هيئة مراقبة الإعلام الروسية، الوصول إلى StartMail في روسيا، لكن المدارس والمحاكم والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد تواصل تلقي التهديدات.

منذ نوفمبر، ضربت موجة هائلة من تهديدات القنابل المؤسسات الروسية، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال ومراكز التسوق، فضلاً عن محطات المترو، مما أدى إلى إجلاء جماعي. حتى الآن، لم يتم العثور على عبوات ناسفة بعد الرسائل، وكلها مجرد خدع.