كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبل" تعلن تقييد رحلات موظفيها إلى الصين بسبب تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في مقابلة مع محطة CNBC، أن شركته قد قيدت رحلات موظفيها إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال "كوك" يوم الثلاثاء، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة: "إننا نقيّد السفر إلى الأعمال الحرجة"، مضيفًا، أن الشركة تزود موظفيها الذين يعملون بالقرب من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، وعبر البلاد، بأدوات العناية.

وأضاف "كوك"، أن بعض موردي شركة أبل موجودون في مدينة ووهان وسيتم إغلاق فروع الشركة على الأقل في البلاد حتى 10 فبراير بناءً على توصية من الحكومة الصينية.

وأوضح، أنه بالنظر إلى أن معظم منشآت تصنيع أبل تقع في الصين، فإن تفشي المرض سيؤثر على مبيعات الشركة.

كما قال المدير التنفيذي لشركة أبل: "نحن نتبرع للمجموعات التي تعمل على احتواء المرض".

تم اكتشاف نوع الفيروس غير المعروف سابقًا لأول مرة في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 130 شخصًا وأصاب حوالي 6000 آخرين، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

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على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء المرض، فقد تم بالفعل الإبلاغ عن حالات في أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وماليزيا ونيبال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام وتايوان وسريلانكا وكمبوديا.

وقد وافقت الصين على أن منظمة الصحة العالمية سترسل خبراء دوليين إلى هناك في أسرع وقت ممكن لزيادة فهم فيروس كورونا الجديد، وتوجيه الاستجابة العالمية لتفشي المرض، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفي بيان بعد زيارة استغرقت يومين قام بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى وزيري الصحة والخارجية، قال إن فهمًا أفضل لقدرة الفيروس على الانتشار من شخص لآخر هناك حاجة ماسة لتقديم المشورة للبلدان الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المناقشات ركزت على استمرار التعاون بشأن تدابير الاحتواء في ووهان، وتدابير الصحة العامة في مدن ومقاطعات أخرى، وإجراء مزيد من الدراسات حول شدة الفيروس وانتقاله، ومواصلة تبادل البيانات، ومشاركة الصين للمواد البيولوجية مع منظمة الصحة العالمية.

كما أنه هذا من شأنه، أن يسهم في تطوير اللقاحات والعلاج.