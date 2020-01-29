كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعرض إرسال فريق خبراء للصين لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ألكس أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه عرض إرسال فريق من "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إلى الصين، لمساعدتها في احتواء تفشي فيروس "كورونا".

ولم يوضح "أزار" رد نظيره الصيني على هذا الأمر، غير أنه أعرب عن أمله في قبول بكين للعرض، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

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وكانت "منظمة الصحة العالمية"، قد أعلنت الليلة الماضية، أن الصين وافقت على السماح لخبراء المنظمة بدخول البلاد.

فيما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تتسم "بالصراحة والشفافية والمسئولية" في تعاملها مع تفشي "كورونا"، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المُصابين به.

وارتفعت أعداد وفيات الفيروس إلى 132 في الصين، فيما تأكدت، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 5 آلاف و974 حالة إصابة.