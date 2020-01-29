أساتذة تارودانت يضربون عن العمل تضامنا مع الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة

يخوض أساتذة مدينة تارودانت إضرابا عن العمل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تضامنا مع الأستاذ بوجمعة بودحيم، المدان بعشر أشهر حبسا، منها 6 أشهر نافذة، وغرامة مالية، قدرها 40 ألف درهم لصالح التلميذة مريم، ذات 8 سنوات، والتي تتهمه بتعنيفها.

وعبر التنسيق النقابي في مدينة تارودانت، عن تضامنه مع الأستاذ المذكور، معلنا عن مسيرة ستنطلق من أمام المديرية الإقليمية للتعليم.

وعبر التنسيق النقابي بتارودانت، في بلاغ له، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، عن رفضه القاطع للحكم الصادر عن ابتدائية تارودانت في حق الأستاذ المتهم، ومطالبتها بمحاكمة نزيهة، وعادلة.

كما تساءل التنسيق النقابي “عن الحماية القانونية، والقضائية، التي توفرها الوزارة الوصية لنساء ورجال التعليم”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية في تارودانت، أصدرت، أول أمس الاثنين، حكما في قضية ما بات يعرف بـ“أستاذ تارودانت”، والذي اتهم بتعنيف التلميذة مريم، التي تدرس لديه بفرعية توريرت مجموعة مدارس أورير بالجماعة الترابية بونرار إقليم تارودانت، حيث قضت المحكمة بإدانته، والحكم عليه بالحبس النافذ، وتعويض مادي للضحية، كما قررت أسرة التلميذة مريم استئناف الحكم، يوم أمس الثلاثاء.