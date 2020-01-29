قال هشاك الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إن العناصر الوطنية قدمت لقاءً كبيرا أمس الثلاثاء، ضد منتخب ليبيا، برسم أولى جولات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها العيون إلى غاية 7 فبراير القادم.
وأكد الدكيك، في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن المنتخب الوطني حاول بسط سيطرته منذ البداية على نظيره الليبي، تفاديا لأي مفاجآت، خاصة في ظل خبرة الخصم بمدربه الإسباني خوليو فيرنانديز.
وأشار الدكيك، أن بعض اللاعبين خاضوا أول مواجهة لهم في الكأس القارية، مبرزا أن اللقاء الافتتاحي، بكون دائما هو مفتاح البطولة، إذ يمنح الفوز بها بداية قوية في المنافسة.
وعن المباراة الثانية لـ”أسود الأطلس” غدا الخميس، ضد غينيا الإستوائية، أوضح الدكيك أنها مواجهة فاصلة، بحكم امتلاك كل منتخب 3 نقاط.
وأضاف مدرب الأسود، أن النخبة الوطنية تستهدف الفوز بالمباراة القادمة، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى المربع الذهبي.
يذكر أن المنتخب الوطني، تغلب أمس، بثلاثية نظيفة على ليبيا، ليتصدر ترتيب المجموعة متقدما بفارق الأهداف عن غينيا الإستوائية، الذي انتصر بأربعة أهداف لاثنين على الموريشيس.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكيك: علينا نسيان مباراة ليبيا والتركيز على المواجهة الفاصلة ضد غينيا الإستوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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