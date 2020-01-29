البنتاغون: إصابة 50 عسكريا بارتجاج في المخ إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أنه تم تشخيص 50 فردا من الجيش الأمريكي بالارتجاج، وإصابات دماغية، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعد هذه زيادة بنحو 16 حالة عن الرقم المُعلن (34) من قبل البنتاغون، في أواخر الأسبوع الماضي.
وقال المُتحدث باسم البنتاغون، توماس كامبل، في بيان، ليلة أمس الثلاثاء، إنه “اعتبارًا من اليوم، تم تشخيص 50 من أعضاء الخدمة (العسكرية) الأمريكية بإصابات في الدماغ”.
وأضاف كامبل: “من بين هؤلاء الـ50، تم علاج 31 من أعضاء الخدمة في العراق، وأُعيدوا إلى الخدمة، بما في ذلك 15 من أعضاء الخدمة الإضافيين، الذين تم تشخيصهم منذ التقرير السابق”، فيما نُقل 18 إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحص، والعلاج، فضلا عن نقل أحدهم إلى الكويت، قبل أن يعود إلى الخدمة من جديد.
وصرح العديد من مسؤولي البنتاغون لـ CNN أن عدد الحالات، التي تم تشخيصها من المرجح أن يستمر في التغير.
وتم فحص ما يقرب من 200 شخص كانوا في منطقة الانفجار وقت الهجوم، الذي تعرضت له قاعدة الأسد الجوية بالعراق، يوم 8 يناير الجاري.
وعلى الرغم من أن إصابات الدماغ المُؤلمة لا تظهر دائمًا فور حدوثها، إلا أن الكشف عن أفراد الخدمة المُصابين في الولايات المتحدة يشير إلى أن تأثير الهجوم كان أكثر خطورة من التقييمات الأولية المُشار إليها.
ويعد إعلان البنتاغون، أمس، التحديث الثالث من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عدد المصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني.
وقال ترامب، الأسبوع الماضي، خلال منتدى دافوس في سويسرا، إنه لا يعتبر إصابات الدماغ المُحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية البدنية.
وقال وليام شميتز، القائد الوطني لقدامى المحاربين في الحروب الخارجية، في بيان، يوم الجمعة الماضي، “نتوقع اعتذارًا من الرئيس عن تصريحاته المُضللة”.
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