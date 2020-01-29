فيروس “كورونا” يرفع عدد ضحاياه إلى 132 وفاة في الصين.. ويقتحم المنطقة العربية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الأربعاء، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

ومدينة ووهان الصينية هي “معقل” فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرةً أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، والذي أشار إلى انتشار “فيروس كورونا في عموم البلاد باستثناء منطقة التبت ذاتية الحكم.

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ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 9239 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 59 ألف و990 شخص، فيما تماثل 103 أشخاص للشفاء”.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة “سارس”.

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد أعرب، الثلاثاء، عن ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد؛ مؤكدا عدم وجود حاجة لإجلاء الأجانب من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الوباء.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 132 حالات في الصين، فيما يُجرى الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى.