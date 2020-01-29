خلاف يندلع بين لمجرد وعمور.. ألغيا متابعتهما لبعضهما على “أنستغرام”

اندلع خلاف بين الفنانين سعد لمجرد، وحاتم عمور، بعد انتشار مقطع فيديو قديم، تحدث فيه الأخير عما يعيشه لمجرد، بسبب تهمة الاغتصاب بكل صراحة، إذ تطور الأمر إلى هجوم تعرض له حاتم، حسب رواية مصادر مقربة منه.

وظهر أن الفنانين على خلاف، بعدما اكتشف الجمهور أنهما أنهيا متابعتهما لبعضهما على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وكانت المنافسة حاضرة بين حاتم وسعد، ولم يكن الأمر سببا في الخلاف بينهما من قبل، إلا أن خلافهما الحالي لا تزال أسبابه مجهولة إلى حدود الساعة، لأن الفيديو المنشور قديم، ولم تكن عليه ردة فعل من لمجرد آنذاك، أو ربما لم يشاهده من قبل، أو لربما هناك معطيات أخرى خفية أججت الوضع، ويعرفها الاثنان معا.

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“اليوم24″، بحث حول الموضوع، وعلم من مصادر مقربة من حاتم روايته حول ما حصل، إذ وجد نفسه وسط هجوم من طرف شخص ضمن فريق عمل سعد لمجرد، أخيرا، وقد نعته في منشورات أمام الجمهور بنعوت غير مقبولة تضيف المصادر، وحرض الجمهور ضده، ما جعل عمور يغضب كون صديقه سعد يرى ما يتعرض له دون تدخل، أو رد فعل.

وهاجم جمهور سعد لمجرد حاتم عمور، وروجت صفحات لهذا الهجوم، على الرغم من أن تاريخ الفيديو، الذي استفزهم قديم، ولم يخلق ضجة أبدا عند نشره، في أواخر دجنبر سنة 2018.

ويبدو أن علاقة الصداقة، التي بدأت قبل حوالي 15 سنة، والعشرة، التي كانت بينهما عند بداية مسارهما من نقطة الصفر، قد انتهت، لتواصل مواقع التواصل الاجتماعي خلق الفتنة، والمشاكل بين سعد المجرد وحاتم عمور.