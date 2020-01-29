الطرمونية لأخنوش: شبيبة حزبك هي التي تحتاج للتربية لإطاحة 12 شخصا برئيسها

عاد الكاتب الوطني لشبيبة حزب الاستقلال، ليثير من جديد موضوع “تربية المغاربة”، الذي جاء على لسان رئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال تجمع حزبي بألمانيا، وقال عثمان الطرمونية، إن على أخنوش تربية حزبه وشبيبته أولا.

وتحدث الطرمونية، في تجمع لمنظمة الشبيبة الاستقلالية الأحد الماضي بالقنيطرة، عن الإطاحة برئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار، وقال، “مكتب تنفيذي فيه 12 شخصا لشبيبة حزب إداري، يطيح برئيس الشبيبة ويضع آخر مكانه، فعلى زعيم الحزب أن يربي شبيبته وحزبه ديالك قبل الحديث عن تربية المغاربة”.

وكانت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلنت التخلي عن رئيسها يوسف شيري، الذي أشرف على تأسيسها.

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وعقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، جمعا عاما استثنائيا بمدينة الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، وقالت، في بلاغ لها، إنها تداولت فيه مجموعة من النقط التنظيمية، والمستجدات السياسية، كما عرف الاجتماع نقاشا صب في اتجاه إعطاء نفس جديد للفدرالية التجمعية.

وحسب البلاغ، توافق أعضاء الفيدرالية، على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي قالوا إنها “دخلت مرحلة من النضج، تجعل منها رافدا رئيسيا، لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني”.

وأوضحت الفيدرالية ذاتها أنه تم التوافق بإجماع الأعضاء، على تجديد هياكل المكتب الوطني، ليتم التخلي عن يوسف شيري، الذي قاد الفيدرالية، منذ شهر ماي من عام 2017، واستبداله بلحسن السعدي، القيادي في الشبيبة في جهة سوس.