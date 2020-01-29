مؤلم.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للأزبال ببني ملال

عثر مواطنون، أمس الثلاثاء، على جثة رضيع حديث الولادة مرمية داخل حاوية للأزبال في منطقة اولاد الضريد شمال بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عثر على الرضيع جثة هامدة داخل كيس مرمي بحاوية لجمع النفايات، إذ حلت السلطات في عين المكان، فور إخبارها بالواقعة.
ووفق المصدر ذاته، فإن تحقيقا فتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع، فيما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.
وشهدت بني ملال، الخميس الماضي، حالة مشابهة، حيث تم العثور على رضيع بيلغ حولي 6 أشهر، تم التخلي عنه في ظروف غامضة.
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