"جوجل" تطور تطبيق دردشة جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "جوجل" عن تطويرها لتطبيق دردشة جديد، مخصص للأجهزة المحمولة في أماكن العمل والشركات، ويهدف هذا المنتج لتوحيد خدمات الشركة المختلفة التي تبيعها جوجل للشركات، بما في ذلك أجزاء من (G Suite) للشركات مثل "جيميل" وخدمة التخزين السحابية (Google Drive) و(Hangouts Meet) و(Hangouts Chat).
وكشف الرئيس التنفيذي لوحدة جوجل السحابية، توماس كوريان، أن هذا التطبيق سيكون متاحًا كجزء من (G Suite) لعملاء المؤسسة، وهي مجموعة من البرامج الإنتاجية عبر الإنترنت التي تشرف عليها الوحدة السحابية المعروفة باسم (Google Cloud).
وساعدت هذه الخطوة، في التنافس بشكل أكثر فعالية مع مجموعات التطبيقات الإنتاجية من "مايكروسوفت" وغيرها، ويشتمل تطبيق الهاتف المحمول الجديد، الذي يتم اختباره داخليًا في جوجل حاليًا، على (Hangouts Meet)، وهو تطبيقات المؤتمرات الفيديوية من عملاقة البحث، إلى جانب (Hangouts Chat)، وهو تطبيق التراسل في الوقت الفعلي.
ويشار إلى أن جوجل لديها قائمة طويلة من المحاولات فيما يتعلق بتطبيقات الدردشة والتواصل، بما في ذلك جيميل و(Hangouts) و(Google Plus) و(Gchat) و(Allo) و(Duo) و(Spaces) و(Wave) و(RCS) و(Google Voice) و(Android Messages) و(Inbox) وواجهة الدردشة في "يوتيوب".
وأعلنت جوجل، أنها تخطط لإلغاء (Hangouts) الكلاسيكي واستبداله بتطبيق (Hangouts Chat) لعملاء المؤسسات والمستهلكين، إلا أنه من غير المعروف كيف سيؤثر هذا التطبيق على تطبيقات الشركة الحالية.
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