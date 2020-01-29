"اشرب قهوتك كأنك في الأقصى"... مبادرة شبابية قطرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت مجموعة من الشابات القطريات، حملة تضامنية تحت عنوان "اشرب قهوتك كأنك في الأقصى"، وتأتي هذه الخطوة من خلال نشاط مميز يهدف للتذكير بالمسجد الأقصى وقضية القدس.

(الأناضول)

واختارت الحملة، مجموعة من المقاهي المعروفة في العاصمة الدوحة، لتكون ساحة لتنفيذ حملتها، والتي تبدأ بدخول تلك المقاهي وسط أناشيد مقدسية يشعر الإنسان فيها بأجواء مختلفة، ثم شرب القهوة بأكواب عليها رسائل وصور للأقصى والقدس، وعرض فيديو يحمل مقاطع خاصة من المسجد المبارك.

(الأناضول)

وهدفت الحملة للوصول إلى شريحة الشباب العربي والإسلامي، وتعريفهم بقضية فلسطين، وإبراز الجانب الجمالي والروحي والمعرفي للمدينة المقدسة، كما حرص المنظمون على أن تكون الرسائل على الأكواب بالعربية والإنجليزية والتركية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأوضحت مسؤولة الأنشطة في الفرع النسائي لرابطة شباب من أجل القدس، أماني اللوح، بأن المقاهي المشاركة تقدم مشروباتها في أكواب عليها رسائل تذكر بقضية الأقصى والمرابطين فيه، وتعرض لقطات من مدينة القدس على شاشات ولافتات، إضافة إلى الأغاني التي عزفت ألحان صمود تلك المدينة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.