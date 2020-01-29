لجنة الانتخابات المركزية تشطب ترشيح النائبة يزبك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شطبت اللجنة المركزية لانتخابات للكنيست الـ23، اليوم الأربعاء، ترشح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك.

وصوت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة 27 عضوا فيما عارضه 7 أعضاء.

عدالة: قرار لجنة الانتخابات شطب ترشح النائبة يزبك سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني

في تعقيبه على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب النائبة هبة يزبك، قال مركز عدالة، إن "هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته على العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين".

النائبة هبة يزبك

وأكد عدالة على أن "هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار مركز عدالة إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في المحكمة العليا الأسبوع القادم، و"نحن واثقون تماما بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد أن لا أساس قانوني لمثل هذا القرار".

القائمة المشتركة: شطب يزبك انتقام سياسي فاشي لن نخضع له

رفضت القائمة المشتركة بكل مركباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.

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وقالت: "إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة".

وأكدت أنّ "هذا القرار يندرج ضمن سياسة التدجين والإرهاب الفكري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وشطب حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل ستواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني".

وختمت المشتركة بالقول إن "تصويت حزب كحول لفان والعمل إلى جانب الشطب هو مؤشر خطير إضافي على تواطئهم مع سياسة اليمين العنصري والقوى الفاشية لتقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرها السياسي. وهم في هذا يخدمون تكريس حكم نتنياهو وحكومة الضمّ والاستيطان. إنّ الجواب على هذا القرار العنصري هو مزيد من الالتفاف حول القائمة المشتركة، التي تمثل ما ينوف عن مليوني مواطن عربي في هذه البلاد من كافة الأطياف والتوجّهات، يشتقّون شرعيتهم من انتمائهم أولا، ومن مواطنتهم وحقهم في التمثيل السياسي، وليس من ولائهم للإجماع الصهيوني. وتنظم القائمة المشتركة اجتماعًا شعبيًا، يوم السبت في مدينة سخنين، تعلَن تفاصيله لاحقًا".

وكان المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، قد قدم باسم القائمة المشتركة والنائبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضد القائمة المشتركة والنائبة يزبك في الانتخابات المقبلة، يوم الأحد الماضي.

وجاء في نص الرد القانوني الذي قدمه "عدالة" أن "طلبات الشطب التي قدمها كل من 'الليكود' و'يسرائيل بيتينو' و'عوتسما يهوديت' لا تستند إلى أي ساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختار ممثليها السياسيين في الكنيست".

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن رفضه لشطب ترشيح النائبة يزبك، في الانتخابات القريبة.

وبيّن مندلبليت في رده للجنة الانتخابات المركزية، أول من أمس الإثنين، أنه اتخذ قراره برفض شطب ترشيح يزبك، بعدما أوضحت التصريحات المنسوبة إليها في طلبات الشطب، وكأنها تؤيد المساس في جنود الجيش الإسرائيلي و"الإرهاب".

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