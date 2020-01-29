حورة: اعتقال شاب على خلفية جريمة قتل أبو القيعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من قرية حورة في النقب، جنوبي البلاد، على خلفية جريمة قتل ساهر أبو القيعان.

ووفقا للشرطة فانّه "استمرارا للتحقيقات التي أجريت في مركز الشرطة وذلك بعد جريمة القتل في حورة والتي راح ضحيّتها ساهر أبو القيعان يوم 11.01.2020 وذلك على خلفية شجار عائلي بين أبناء العمومة، تمّ اعتقال مشتبه (19 عامًا) من سكان حورة بالضلوع في الجريمة، وتمّ تمديد فترة اعتقاله حتّى يوم 03.02.2020 على ذمة التحقيقات".

يذكر أن الشاب ساهر محمد شحدة أبو القيعان قُتل في شجار وقع في القرية تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، فيما أصيب شابان بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.