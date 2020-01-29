القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من قرية حورة في النقب، جنوبي البلاد، على خلفية جريمة قتل ساهر أبو القيعان.
ووفقا للشرطة فانّه "استمرارا للتحقيقات التي أجريت في مركز الشرطة وذلك بعد جريمة القتل في حورة والتي راح ضحيّتها ساهر أبو القيعان يوم 11.01.2020 وذلك على خلفية شجار عائلي بين أبناء العمومة، تمّ اعتقال مشتبه (19 عامًا) من سكان حورة بالضلوع في الجريمة، وتمّ تمديد فترة اعتقاله حتّى يوم 03.02.2020 على ذمة التحقيقات".
يذكر أن الشاب ساهر محمد شحدة أبو القيعان قُتل في شجار وقع في القرية تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، فيما أصيب شابان بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر حورة: اعتقال شاب على خلفية جريمة قتل أبو القيعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.