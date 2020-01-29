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عدة غارات للتحالف على مواقع للمليشيا جنوب صنعاء والنيران تتصاعد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

شن طيران التحالف العربي، الأربعاء، عدة غارات  على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء.

 

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وأوضح سكان محليون، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية شن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر ريمة حميد الواقع في إطار مديرية سنحان جنوب صنعاء.

 

وشوهدت الحريق يتصاعد  في معسكر ” ريمة حميد ” وعربات الإطفاء تهرع إلى مكان الحادث

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