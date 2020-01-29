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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يعتذر عن المثول أمام الكونجرس حول مقتل سليماني للمرة الثانية والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
اعتذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمرة الثانية عن حضور جلسة استماع في الكونجرس، حول الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الأربعاء، اجتماعا لاستجواب بومبيو حول الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف سليماني دون الرجوع للمجلس.
ولم يحدد وزير الخارجية أسباب عدم الحضور، إلا أنه نفى في مؤتمر صحفي سابق بالبيت الأبيض مزاعم الكونجرس عدم علمه بتوجيه الضربة الجوية ضد قاسم سليماني، مؤكدا أنهم على علم بأن الولايات المتحدة في حالة حرب على الإرهاب.
وتسود حالة من الغضب أعضاء الكونجرس الأمريكي خصوصا من الحزب الديمقراطي، حيث يلقون باللوم على إدارة الرئيس دونالد ترامب في عدم إخطارهم بالضربة الجوية التي أدت إلى مقتل سلماني بالعراق.
ويتخوف الديمقراطيون من الاحتكاك بإيران، لعدم رغبتهم في خوض حرب إقليمية جديدة بالشرق الأوسط.
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