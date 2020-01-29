تقارير اقتصادية: تراجُع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال 2019 بنسبة 16%

الأربعاء 29 يناير 2020

يتواصل التراجع الاقتصادي القطري، وفقا لتقارير اقتصادية.



وأظهرت التقارير ، تراجُع فائض الميزان التجاري السلعي للدولة خلال 2019 بنسبة 16%، قياسا على العام السابق له.

وأوضحت التقارير التي استندت إلى بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 160.3 مليار ريال (44.4 مليار دولار).

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وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 191.43 مليار ريال (53 مليار دولار) في العام 2018.

وتراجعت الصادرات القطرية بنسبة 13 بالمئة إلى 266.55 مليار ريال (73.8 مليار دولار) خلال 2019، مقابل 306.8 مليار ريال (85 مليار دولار) بالعام السابق له.

وأظهر الميزان التجاري انخفاض قيمة الواردات بنسبة 7.9 بالمئة خلال العام إلى 106.1 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، من 115.37 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في 2018.