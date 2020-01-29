شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:30 مساءً, 29 يناير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد من العائلة الصينية الوافدة إلى دولة الإمارات إلى أربع حالات.

وأبانت الوزارة في بيان لها اليوم أن جميع المصابين في حالةٍ مستقرة حيث جرى احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية.

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