شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبحث عن مُعلمة إماراتية عبر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمدرسّة ترحب بالطلاب في المدرسة وتستقبلهم بتفاؤل في الصباح الباكر، وتشجعهم وتبعث في نفسوهم التفاؤل.
فيما غرد صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مضمن الفيديو معها قائلا "البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة .. وكلمة طيبة .. وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة .. نبحث عنها لمن يعرفها ؟"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يبحث عن مُعلمة إماراتية عبر «تويتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.