شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبحث عن مُعلمة إماراتية عبر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمدرسّة ترحب بالطلاب في المدرسة وتستقبلهم بتفاؤل في الصباح الباكر، وتشجعهم وتبعث في نفسوهم التفاؤل.

فيما غرد صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، مضمن الفيديو معها قائلا "البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة .. وكلمة طيبة .. وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة .. نبحث عنها لمن يعرفها ؟"