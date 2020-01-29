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زلزال قرب مواقع اختبارات نووية لكوريا الشمالية 

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قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إنه تم اكتشاف زلزال بسيط في شمال شرق كوريا الشمالية صباح اليوم الأربعاء، ويُفترض أن تكون هزة طبيعية ناتجة عن تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية عام 2017.

ووقع زلزال قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:33 صباحا، على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب شرق موقع بونغ كيه-ري للتجارب النووية، الذي تم إغلاق أبوابه الآن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وسبق وأجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 6 تجارب نووية في بونغ كيه-ري، حيث حدث أقوى انفجار في 3 سبتمبر من عام 2017.

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