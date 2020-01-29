شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قرب مواقع اختبارات نووية لكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
ووقع زلزال قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:33 صباحا، على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب شرق موقع بونغ كيه-ري للتجارب النووية، الذي تم إغلاق أبوابه الآن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.
وسبق وأجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 6 تجارب نووية في بونغ كيه-ري، حيث حدث أقوى انفجار في 3 سبتمبر من عام 2017.
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