شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. ارتفاع ضحايا كورونا إلى 132 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد بشكل حاد اليوم إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.
ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان، وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت ووهان اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 26 أمس إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليًا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.
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