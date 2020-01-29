شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب تدريجي للقوات الإفريقية من الصومال والان نبدء بالتفاصيل

شارك قائد الشرطة الصومالية اللواء عبدي حسن محمد حجار ونائب قائد الجيش الصومالي اللواء محمد علي بريسي في مؤتمر عُقد في العاصمة الأوغندية كمبالا لمناقشة انسحاب القوات الإفريقية من الصومال.

واتفق المشاركون في المؤتمر ، الذي حضرته قيادات قوات الدول المساهمة بجنود في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وبعض سفراء الدول المعتمدين لدى الصومال وممثلون للاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة ،على سحب 1000 جندي في فبراير المقبل.

وتطرق المؤتمر أيضا إلى بدء عمليات عسكرية ضد حركة الشباب وتقديم الدعم الكامل للقوات الصومالية لتمكينها من تحمل المسئولية الأمنية في البلاد بعد اكتمال انسحاب القوات الإفريقية.

ويتوقع أن ينتهي انسحاب القوات الإفريقية التدريجي في عام 2021 حسب الخطة التي وضعها الاتحاد الإفريقي.