شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين من باب العامود بالقدس المحتلة، وأحد حراس المسجد الأقصى. ونقلت مصادر محلية في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل خمسة شبان فلسطينيين في الأقصى بعد الاعتداء عليهم. وفي ذات السياق اعتقل جيش الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى حمزة نمر من مصلى باب الرحمة.

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