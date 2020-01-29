شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اتفاق مرتقب في واشنطن حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ في العاصمة الأمريكية أمس اجتماع ضم وزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية (كمراقبين)، بهدف صياغة اتفاق نهائي شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".
وتوقعت المصادر حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على الاتفاق النهائي، الذي قد يؤدي إلى فتح آفاق التعاون بين الدول الثلاث.
واعتبرت المصادر أن المساعي الأمريكية للتدخل هدفها الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والصديقة مع الدول المشاركة في هذه المفاوضات، والتي لها بالفعل مصالح قوية مع الولايات المتحدة في المنطقة.
وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وقد أنجزت نحو 70% من بنائه. لكن مصر تترقب تأثيره على حصتها من المياه البالغة 5ر55 مليار متر مكعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: اتفاق مرتقب في واشنطن حول «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.