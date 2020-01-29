بومبيو في لندن الأربعاء لبحث مرحلة ما بعد "بريكست"

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إلى لندن، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أيام من الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والمقرر أن يتم في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.



وكانت الخارجية الأمريكية قالت، في بيان الأسبوع الماضي، إن بومبيو سيتوجه إلى لندن لإجراء محادثات رفيعة المستوى قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضمن جولة خارجية تشمل أوكرانيا ودول آسيا الوسطى.

وأضاف البيان أن بومبيو سيلتقي خلال زيارته إلى لندن نظيره البريطاني دومينيك راب، للتأكيد من جديد على العلاقة وبحث اتفاق تجاري بين البلدين، بمجرد أن تخرج لندن رسميا من الاتحاد الأوروبي.

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وكان جونسون وقع، السبت الماضي، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في 31 يناير/كانون الثاني بعد مفاوضات شاقة مع قادة بروكسل.

ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في الاتحاد الأوروبي، والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأجيل.

من ناحية أخرى يزور بومبيو، خلال جولته، العاصمة الأوكرانية كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ليتوجه بعدها لزيارة بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.



وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيشدد على دعم واشنطن لتحقيق اتصال أفضل ومزيد من الرفاهية والأمان لآسيا الوسطى، بما ينسجم مع الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في هذه المنطقة.