"الفنانين العراقيين" تؤكد دعمها لمطالب المتظاهرين وضرورة تنفيذها

دعت نقابة "الفنانين العراقيين"، الأربعاء، إلى الإسراع في تنفيذ مطالب المحتجيين التي تهدف إلى إصلاح جذرية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب المتظاهريين ضد الهجمات الإعلامية بحقهم.



جاء ذلك في بيان لنقابة الفنانين العراقيين، الأربعاء، حول الأحداث والتوترات السياسية في البلاد.

وقالت النقابة: "في حين يصل التوتر الأمني والسياسي إلى أشدّه، في طريقةٍ تشير إلى اعتباطية الكتل السياسية في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اللحظة، في وقت يستمر القمع السلطوي لشبابنا في محافظات الوسط والجنوب، قتلاً وضرباً واعتقالاً وشيطنةً، نجدد موقفنا الراسخ في الوقوف مع الاحتجاج السلمي دون قيد".

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ودعت النقابة "ما تبقى من ضمير للكتل السياسية إلى الإسراع بتنفيذ مطالب المحتجين، التي تهدف إلى إصلاح للبلاد، في وقتٍ يحتاج العراق إلى توحد أصواته لبناء دولة قوية ذات سيادة لا يجامل بشأنها أحد".

وخاطبت النقابة المتظاهرين قائلة: "يا أحرار العراق ومحتجيه، نقف معكم لأنكم تصنعون معجزة العراق الحديث، مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة".

وأضاف: "موقفنا الأخلاقي الوطني منكم هو أقل دور نمارسه، في وقت تتعرض صفوفنا الوطنية التي هي أنتم، إلى الطعن والمناورة السياسية والشيطنة الإعلامية، ما ضاع بلدٌ أحراره مثلكم، وإن المستقبل معقود بساحات الاحتجاج، في محافظات العراق كلها".

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.