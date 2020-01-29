بومبيو يرفض المثول أمام الكونجرس حول مقتل سليماني للمرة الثانية

اعتذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمرة الثانية عن حضور جلسة استماع في الكونجرس، حول الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

واجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الأربعاء، لاستجواب بومبيو حول الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف سليماني دون الرجوع للمجلس.

ولم يحدد وزير الخارجية أسباب عدم الحضور، إلا أنه نفى في مؤتمر صحفي سابق بالبيت الأبيض مزاعم الكونجرس عدم علمه بتوجيه الضربة الجوية ضد قاسم سليماني، مؤكدا أنهم على علم بأن الولايات المتحدة في حالة حرب على الإرهاب.

وتسيطر حالة من الغضب على أعضاء الكونجرس الأمريكي خصوصا من الحزب الديمقراطي، حيث يلقون باللوم على إدارة الرئيس دونالد ترامب في عدم إخطارهم بالضربة الجوية التي أدت إلى مقتل سلماني بالعراق.

ويتخوف الديمقراطيون من الاحتكاك بإيران، لعدم رغبتهم في خوض حرب إقليمية جديدة بالشرق الأوسط.

وانتقد عضو الكونجرس جروحري ميكس غياب وزير الخارجية عن جلسة كان مقررا الحضور فيها حول مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد مقتل سليماني.

ميكس أكد، لـ"العين الإخبارية"، أن الكونجرس يحتاج إلى معلومات حول الدوافع والأسباب والنتائج التي وضعتها الإدارة الأمريكية قبل وبعد مقتل قاسم سليماني.

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وعلى الجانب الآخر، قال مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، إن استهداف سليماني، الذي قتل مئات الأمريكيين لم يلق ترحيب الديمقراطيين، على الرغم من أن الحزب الجمهوري وافق من قبل على استهداف أسامة بن لادن في عهد الرئيس "الديمقراطي" السابق باراك أوباما.

وأكد ماكول لـ"العين الإخبارية" أن الهدف من ملاحقة الإرهاب هو تجميع الشعب الأمريكي، وليس التقسيم كما يفعل الديمقراطيون في الكونجرس، حسب قوله.

وأوضح ماكول أن الرسالة التي تصل للعالم لا ينبغي أن تكون أن الولايات المتحدة منقسمة داخليا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.





كانت لجنة في مجلس النواب الأمريكي قالت، الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

ويضغط أعضاء في الكونجرس، بينهم جمهوريون، على إدارة ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل قائد فيلق القدس، في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة بالعراق مطلع الشهر الجاري.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني لكن الوزير رفض الحضور.

ووضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح 3 يناير/كانون الثاني نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قرب مطار بغداد.