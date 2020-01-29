خالد بن سلمان وماكنزي يبحثان التعاون الدفاعي وقضايا المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي قضايا المنطقة، وأوجه التعاون بين البلدين، وبخاصة في المجال الدفاعي.



جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان الفريق ماكنزي والوفد المرافق له الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السعودية.

Advertisements

وبحسب الوكالة، استعرض الجانبان أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وتشهد المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة، ساحة للتصعيد والمواجهة بين واشنطن وطهران؛ حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع وقيادات مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، فيما استهدفت إيران قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية.

كما يشهد اليمن تصعيدا حوثيا ضد القوات اليمنية الشرعية، في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من التدخلات التركية وإرسال الرئيس رجب طيب أردوغان مرتزقة سوريين لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة.