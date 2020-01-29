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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الإيطالية تبدي قلقها من استمرار خرق اتفاق إطلاق النار بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أبدى وزير الخارجية الإيطالي، الثلاثاء، قلق بلاده من استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وتلقى ويجو ديمايو، وزير الخارجية الإيطالي، اتصالات من وزيري خارجية ألمانيا والنمسا، لإيجاد حل سياسي للصراع الليبي، وذلك في إطار التنسيق الأوروبي لتوحيد الرؤى حول الأزمة الليبية.
ودعا دي مايو، خلال بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق وتوحيد الرؤى للوصول إلى حل سياسي في ليبيا.
وتابع أنه يستبعد أي حل عسكري وأن الجميع لا يزال يدفع ثمن أخطاء عام 2011، في إشارة إلى مشاركة قوات من حلف الناتو العسكري في إسقاط نظام الرئيس الليبي معمر القذافي.
وناقش ديمايو مع نظيريه الألماني والنمساوي الإجراءات التي يتعين اتخاذها داخل الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأعرب دي مايو عن قلق بلاده إزاء انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار المسجل في الساعات القليلة الماضية، لافتا إلى أن "السبيل الوحيد للحل هو الحوار بدءا من الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المختلطة 5+5 المقرر انعقاده في جنيف السويسرية كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد 19 يناير الجاري".
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