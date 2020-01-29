- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكباشي يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماع حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
من المقرر أن يزور عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، على رأس وفد رفيع المستوى، جنوب أفريقيا لحضور اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر سودانية قولها إن الاجتماع يستمر يومي الأربعاء والخميس ويناقش الأوضاع في ليبيا ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق للأزمة التي تشهدها البلاد.
وتابعت المصادر أن الاجتماع يضم رؤساء بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والكونغو فيلكس تشيسيكيدي، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى دنيس ساسو نجيسو إلى جانب دول جوار ليبيا.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الكباشي سيعقد خلال زيارته جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل راماوفوزا لمناقشة بعض القضايا الثنائية.
وتواصل مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريون الموالون لتركيا خرق قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتبادر في استهداف مقرات الجيش الليبي واستهداف المدنيين العائدين إلى بيوتهم في منطقة المشروع، وطريق السدرة بطرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي يتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماع حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.