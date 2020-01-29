الصين.. كورونا يغلق ستاربكس ويهدد فيسبوك ونيسان وآبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركات عالمية بدأت تغلق مقراتها في الصين خوفا من عدوى فيروس "كورونا" المتفشى في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأكدت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن: شركة "وي ورك" الأمريكية المزود لأماكن العمل الجماعي، وشركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس"، تغلق مقراتها في الصين، بينما تتخذ شركات أخرى مثل فيسبوك ونيسان، إجراءات لحماية الموظفين في المناطق الأكثر تضررا من انتشار الفيروس القاتل.

وفي بيان لها قالت شركة "وي ورك" إنها أغلقت 55 مكتبا في أنحاء الصين بشكل مؤقت وتشجع الموظفين على العمل من المنزل أو من غرف خاصة.

وقال أشخاص على اطلاع بالموضوع أن موظفي "فيسبوك" في الصين وأولئك الذين عادوا لتوهم من رحلات إلى الدولة الآسيوية تم إبلاغهم بأن يعملوا من المنزل، وفقاً لموقع مصر العربية".

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كما أن سلسلة إمداد شركة "آبل" الأمريكية في الصين تواجه خطر التعطل، فعمليا كافة هواتف الـ "آيفون" في العالم تصنع في الصين بتعاقد مع الشركات المصنعة، حيث تزيد الشركة من إنتاجها لمواجهة الطالب العالي على منتجاتها بشكل أكثر من المتوقع.

وذكرت المتحدثة باسم شركة ووتر هاوس كوبرز، المتخصصة في مجال المحاسبة أنها أوقفت كافة رحلات العمل إلى مدينة ووهان الصينية، وطلبت من الموظفين العائدين من المدينة التي ينتشر فيها فيروس كورونا العمل من المنزل لمدة أسبوعين قبل العودة للمقر.

بدوره قال المحلل دان إفيسوف وودباش في شركة سيكورتيز إن توقف سلسلة إمداد أبل يمثل مصدر قلق في حال تم تقييد الموظفين في مصنع فوكسكون وفي باقي مراكز تصنيع المكونات في الصين.

وتابع:" لو أصبح تفشي المرض في الصين أكثر انتشار، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبيا على سلسلة الإمداد، الأمر الذي سيصبح مصدر قلق كبير للمستثمرين".

وطبقا للمحلل الاقتصادي ماثيو ديفريسكو فإن سلاسل ستاربكس وماكدونالدز ودومينوز بيتزا هي الأكثر عرضة للخطر من تفشي الفيروس، وذلك قياسا على العائد في أنحاء العالم.

وأوضح ديفريسكو في مذكرة أن "الصين تمثل منطقة نمو عالية ومساهما ملموسا لأهداف نمو الإيرادات العالمية طويلة الأجل للشركات الثلاث