"البيان" الإماراتية تسلط الضوء على معرض الصحة العربي في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور ريادي إقليمي وعالمي في مختلف المجالات، وخاصة المجالات التي تخدم الإنسان في كل مكان في العالم، سواء في مجالات العلوم والتعليم أم الصحة أم العمل والتنمية وغيرها، ويتمثل الدور العالمي للإمارات في مبادراتها وفعالياتها التي تشارك فيها العديد من الدول والجهات الأجنبية.



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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" ها هو معرض الصحة العربي في دبي تشارك في نسخته الـ45 قرابة 5 آلاف شركة وجهة حكومية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في قطاع علوم الطب والصيدلة والرعاية الصحية وقد زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أكد سموه أنه " يدعم ويشجع مثل هذه الملتقيات والمعارض العلمية، التي تخدم البشرية وتسعى إلى إسعاد الإنسان وحمايته من الأمراض، خاصة المستعصية، كون الإنسان هو أفضل مخلوقات الله تبارك وتعالى وأرقاها" ،وأبدى سموه إعجابه بمنصة "مدينة دبي الطبية"، وما تقدمه من مشاريع حديثة، وتمنى سموه تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية والعلاجية المتميزة.

وأوضحت أن اهتمام القيادة الإماراتية بمثل هذه الفعاليات يأتي من منطلق اهتمامها بالإنسان ووضعه على رأس أولوياتها، والعمل من أجل سعادته وصحته وسلامته كما أن مثل هذه الفعاليات وإقبال كبرى الشركات العالمية عليها إنما يعكس مكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية، والثقة الدولية العالية في سياستها ومصداقيتها.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تحفز المؤسسات والشركات الإماراتية في مختلف المجالات على بذل المزيد من الجهد والابتكار والإبداع، حتى توفر للإنسان أعلى مستويات الخدمات، وتستطيع، في الوقت نفسه، تحقيق الريادة والمنافسة عالمياً