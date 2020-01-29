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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يدلي بشهادته حول سياسة واشنطن في العراق وإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب إليوت إنجل، إنه "تحدث مع بومبيو الثلاثاء وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة".
وأضاف إنجل في بيان أنه "سيعلن موعد الجلسة قريباً".
ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.
وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير (كانون الثاني) لكن الوزير رفض الحضور.
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