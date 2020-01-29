أكدت قناة العربية وصول جنود أتراك، فجر الأربعاء، إلى ميناء طرابلس، على متن مدمرتين حربيتين تركيتين، في تصعيد خطير منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا.
ورافقت المدمرتين، سفينة شحن، قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك رغم تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.
وأضافت قناة "العربية" أن البارجتين التركيتين اللتان قامتا بعمليات الإنزال البحري لجنود بميناء طرابلس: تحملان اسم "غازي عنتاب" و"قيديز".
وأوضحت أن "مليشيا الردع" و"ميليشيا النواصي" تكفلت بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابلس، مؤكدة أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التركية تحتل ميناء طرابلس في «ليبيا» .. الشاحنات العسكرية والدبابات تنتشر في الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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