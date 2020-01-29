وزير الزراعة أعلن عن وضع خط ساخن للشكاوى بتصرف المواطنين

أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى عن وضع خط ساخن بتصرف المواطنين لتلقي الشكاوى ومتابعتها واكد على جهوزية الوزارة والوحدات الاقليمية كافة التابعة لها لتلقي الشكاوى الخطية، مؤكداً على متابعة كل شكوى ومعالجتها.
ولفت الوزير مرتضى الى ان كل مواطن يمكنه ان يكون شريكاً في دعم القطاع الزراعي وان يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والانتاج الزراعي اللبناني بان يكون خفيراً وان يبلغ عن اي مخالفة قد تمس بسلامة الغذاء او بالامن الغذائي النباتي والحيواني.
الخط الساخن في وزارة الزراعة: 81/964621 – 01/821300.
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