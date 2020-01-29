عبد الهادي: الرئيس الفلسطيني يمثل الجميع وموقفنا كحماس هو موقف عباس

لفت ممثل ​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​، الى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، تلقى يوم أمس إتصالا من رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ​إسماعيل هنية​، وهذا الإتصال لم يتم منذ فترة طويلة وبالتالي هذا أمر ايجابي ويجب ​البناء​ عليه، وعدم إتهام "حماس" بأنها بعيدة الخط الفلسطيني"، مشيرا الى أن "الجميع يتحمل المسؤولية الانقسام الذي دفعنا مقابله أثمانا باهظة".

وأكد عبد الهادي، في حديث تلفزيوني أن "​الشعب الفلسطيني​ الآن يتوحد ونحن هنا في لبنان جميعنا منضوون تحت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ونحن أصدرنا بيانا مشتركا ووجهنا كل ​المخيمات​ لإعتبار يوم إعلان "​صفقة القرن​" يوم غضب و​اضراب​ لإعطاء رسالة أن الشعب الفلسطيني موحد ضد هذه الصفقة، ويجب أن نبني على الموقف الفلسطيني الموحد دون تحميل المسؤولة لفريق دون آخر"، مشدد على أنه "يجب الإتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمشاريع الاميركية الصهيونية في المنطقة، بغض النظر عن الاتفاقات السابقة، خصوصا أن الرئيس الفلسطيني يمثل الجميع وموقفنا كحماس هو موقف عباس".

ورأى أنه "يجب أن ننتقل الى خطوات عملية في كيفية المواجهة"، معتبرا أن "الصفقة لم تنهي الخلاف ولكنها وحدت ​الفلسطينيين​ وأوجدت مناخا ايجابيا يمكن البناء عليه للانتقال الى إسترايجية وطنية موحدة".