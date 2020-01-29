عسيران: نحن في لبنان ندفع ثمن رفضنا للسلم مع اسرائيل

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "ما تفعله ​سياسة​ ​الولايات المتحدة الاميركية​ في هذا المشرق ليس بالجديد، ومن المعروف انه كان سيصل بالتأكيد لما وصلت اليه الحال التي دمرت العديد من ​الدول العربية​ بفعل ​السياسة​ الاميركية".

واشار عسيران في تصريح له، الى ان "المطلوب اليوم اعادة النظر في امورنا الدا خلية لنتمكن من بناء سياسي واقتصادي يمكن هذه الشعوب من الاستقرار والرفعة، والمطلوب ايضا لم الشمل بين العرب والمسلمين، ونحن في ​لبنان​ ندفع ثمن رفضنا للسلم مع ​اسرائيل​".

ودعا النائب عسيران الى "تدعيم وحدتنا الوطنية بجمع شمل اللبنانيين لنتمكن من درء المخاطر المتمثلة بالانحدار الاقتصادي الذي نعيشه".