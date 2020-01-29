قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل والدتها بالجاموس إلى مركز عملها بالحمرا ولم تصل إليه

عمِّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، "صورة المفقودة: ميرنا زيّون (مواليد عام 1973، لبنانية)، الّتي غادرت بتاريخ 28 كانون الثاني 2020 منزل والدتها الكائن في ​الجاموس​ - ​الضاحية الجنوبية​، متوجّهةً -على متن سيارتها نوع "تويوتا أف جي كروزر"- إلى مركز عملها في "​مستشفى الجامعة الأميركية​" في ​الحمرا​، ولم تصل إلى العمل؛ كما أنّها لم تعُد إلى المنزل حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة ​برج البراجنة​ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".