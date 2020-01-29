قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل والدتها بالجاموس إلى مركز عملها بالحمرا ولم تصل إليه

عمِّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقودة: ميرنا زيّون (مواليد عام 1973، لبنانية)، الّتي غادرت بتاريخ 28 كانون الثاني 2020 منزل والدتها الكائن في الجاموس - الضاحية الجنوبية، متوجّهةً -على متن سيارتها نوع "تويوتا أف جي كروزر"- إلى مركز عملها في "مستشفى الجامعة الأميركية" في الحمرا، ولم تصل إلى العمل؛ كما أنّها لم تعُد إلى المنزل حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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