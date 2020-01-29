سأل عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "بعدما شرّبكم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​صفقة القرن​ بالملعقة وكشف كل المستور، هل فهمتم الآن حاجة لبنان إلى الرئيس القوي؟ هل تأكدتم من سبب إستهدافه وإستهداف عهده وإستهدافنا؟ وهل أدركتم صحة خياراته ومواقفه السياسية وأهميتها؟"، معتيرا أنها "حقيقة توقظ الغفيان".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون:بعدما كشف ترامب المستور هل فهمتم الآن حاجة لبنان لرئيس القوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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