روكز: على اللبنانيين التوحد رفضا للتوطين وعدم الخضوع للابتزاز

شدد النائب شامل روكز تعليقا على "صفقة القرن" على انه "لن نخضع ولن نركع لا لصفقة ولا لاتفاقية ولا لوعد. هي مهد القداسة وقدس الأنبياء وبوابة الأرض إلى السماء، كانت وستبقى عربية فلسطينية، ولن تكون عنصرية".
وقال: "على العرب الدفاع عن الحق لاسقاط صفقة القرن، وعلى اللبنانيين التوحد رفضا للتوطين وعدم الخضوع للابتزاز بالوضع الاقتصادي لتمرير المخطط!".
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