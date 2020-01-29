روكز: على اللبنانيين التوحد رفضا للتوطين وعدم الخضوع للابتزاز

شدد النائب ​شامل روكز​ تعليقا على "​صفقة القرن​" على انه "لن نخضع ولن نركع لا لصفقة ولا لاتفاقية ولا لوعد. هي مهد القداسة وقدس الأنبياء وبوابة الأرض إلى السماء، كانت وستبقى عربية فلسطينية، ولن تكون عنصرية".

وقال: "على العرب الدفاع عن الحق لاسقاط صفقة القرن، وعلى اللبنانيين التوحد رفضا للتوطين وعدم الخضوع للابتزاز ب​الوضع الاقتصادي​ لتمرير المخطط!​​​​​".