ابو فاعور دعا للعودة الى خيار الكفاح المسلح: خيار التسوية ساقط أصلا وأوسلو انتهى

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل ابو فاعور​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تعليقا على ​صفقة القرن​، الى انه "بعيدا عن الادانات، الرد الوحيد على الفصل الجديد من المؤامرة على ​القضية الفلسطينية​ هو وحدة الموقف الفلسطيني والعودة الى خيار الكفاح المسلح والكفاح بكل اشكاله، خيار التسوية ساقط أصلا و​أوسلو​ انتهى". إضغط للمزيد

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