توقيف شخص في النبعة يصدم المساعدات المنزليات الإثيوبيات لينشل حقائبهن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص على متن سيارة من نوع "مرسيدس" بصدم مساعدات منزليات من الجنسيّة الإثيوبيّة بسيّارته عمدًا، بهدف نشل حقائبهنّ، مُستغلًّا الإرتباك الحاصل من جرّاء حادث الصدم (المرّة الأولى كانت في بلدة الهلاليّة والمرة الثانية في مدينة صيدا)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة التحريات، ومن خلال متابعة ملف انتقال ملكيّة السيارة -الّتي بيعت من مالكها الأساسي إلى شخص آخر، ومن ثمّ انتقلت ملكيّتها إلى المشتبه به من دون تسجيلها لدى الدوائر الرسمية- تمكّن عناصر المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى: "ز. م." (مواليد 1994، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق، إذ كانت المفرزة قد أوقفته في السابق بجرم مخدرات وحيازة أسلحة حربية".
وذكرت المديرية أنّ "بتاريخ 17 كانون الثاني 2020 وبعد توافر معلومات عن مكان تواجده، أوقفته إحدى دوريات المفرزة من خلال مكمن محكم في النبعة"، لافتًا إلى أنّ "الموقوف قد اعترف بما نُسب إليه، وسُلّم إلى مخفر صيدا القديمة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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