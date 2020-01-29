الحاج حسن: المقاومة الفلسطينية هي رأس الحربة في الدفاع عن القدس

ركّز عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، على أنّ "صفقة العار تهدف إلى إنهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي في المنطقة العربية والإسلامية، وهذا لن يحدث إلّا بزوال الاحتلال عن الأراضي المحتلّة كافّة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​المقاومة الفلسطينية​ هي رأس الحربة في الدفاع عن ​القدس​، وستفشل كلّ صفقات الوهم الّتي تستهدف ​القضية الفلسطينية​".