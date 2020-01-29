ركّز عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، على أنّ "صفقة العار تهدف إلى إنهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي في المنطقة العربية والإسلامية، وهذا لن يحدث إلّا بزوال الاحتلال عن الأراضي المحتلّة كافّة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المقاومة الفلسطينية هي رأس الحربة في الدفاع عن القدس، وستفشل كلّ صفقات الوهم الّتي تستهدف القضية الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: المقاومة الفلسطينية هي رأس الحربة في الدفاع عن القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.