الجامعة اللبنانية عن طلبات للتبرع بالأموال دعمًا للطلاب: أيوب أنشأ صندوقا لدعم غير القادرين

لفتت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ في بيان الى أنه :تنتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وبعض الصفحات الخاصّة دعوات وطلبات للتبرع بالأموال دعمًا للطلاب غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل الجامعية، وانطلاقًا من اللغط الحاصل ومنعًا لاستغلال هذا الملف من قبل أشخاص أو جهات بشكل غير قانونيّ، يهم رئاسة الجامعة اللبنانية التوضيح أن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد أيوب​ كان أصدر قرارًا أنشأ بموجبه صندوقًا مؤقتًا لدعم ​الطلاب​ غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل الجامعية للعام 2019 – 2020 بسبب عدم توفر الإمكانات المادية لديهم، وشكّل بالتوازي لجنة من العمداء لمتابعة الموضوع".

وبينت أنه "بحسب القرار، يُموّل الصندوق من المساهمات التي يتقدّم بها أفراد الهيئة التعليميّة والإداريّة وطلاب الجامعة اللبنانيّة وخريجوها الراغبون بذلك، وتلك التي تُقدم من جهات مانحة مختلفة. وتتولى اللجنة المُشكلّة من قبل رئيس الجامعة "حصرًا" تلقّي طلبات المساعدة من الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم لدرس ملفاتهم، ثم تكلّف بعد ذلك موظفًا أو مدرّبًا يُسميه أمين السر العام للجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم"، مذكرة أن "اللجنة ستنجز مهمتها قريبًا، على أن تُصدر تقريرًا مفصلًا بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتمّ نشره على موقع الجامعة الإلكتروني".