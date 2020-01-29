أحمد قبلان دان "صفقة القرن": نلوم كل القيادات والزعامات العربية

دان المفتي الجعفري الممتاز سماحة ​الشيخ أحمد قبلان​ ​صفقة القرن​ واعتبرها صك عار على جبين كل الأنظمة العربية والإسلامية التي ساومت على كرامتها وتنازلت عن ​فلسطين​ وتآمرت على حقوق شعبها ولا تزال تمعن في حياكة الصفقات ليس ضد فلسطين فحسب، بل ضد الأمة بأسرها.

وأكد انه "لا نلوم ​ترامب​ على فعلته، ولكن نتوجه باللوم الشديد إلى أعداء القضية ومعهم كل القيادات والزعامات العربية ملوكاً وأمراء وأصحاب فخامة ونقول لهم: بئساً لكم وبئس ما كنتم عليه وصرتم إليه من ذلّ وهوان، ولكن كونوا على ثقة بأن هذه الشعوب العربية والإسلامية التي أمعنتم في استعبادها واستبدادها ستلفظكم من تاريخها وستثور على كل هذا التاريخ الأسود الذي كتبته أيديكم الملطخة بدماء المقاومين من شرفاء هذه الأمة التي لن تقوى كل الصفقات الأمريكية والإسرائيلية ومعها كل المتصهينين العرب على سرقة الأقصى وتهويد ​القدس​ الشريف، وستعود فلسطين عربية من البحر إلى النهر".