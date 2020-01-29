محمد الحوثي: صفقة القرن أوهام ولن يقدّم حل لفلسطين مَن يحاصرها ويقاتل مع قاتلها

شدّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، على أنّ "صفقة القرن" ستبقى أوهام، ولن تغيّر من واقع الوعي العربي والإسلامي بمركزية القضية الفلسطينية شيئًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "صفقة أتت بمرر دعم الفلسطينيين، من إدارة أميركية تسبح بأمن إسرائيل وتتغزّل بحبّها، وتنفّذ أجندة الكيان بهوس، لا يمكن أن تكون صادقة بسلامها؛ فلن يُقدّم حلّ لفلسطين مَن يُحاصرها ويقاتل مع قاتلها الغاصب". ورأى أنّ "صفقة القرن" سيكون لها أثر عكسي على العدو، وستقود إلى اتحاد في الموقف العملي باذن الله بين الأحرار في العالم".
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