رئاسة تركيا: دول المنطقة أن تعمل على حل مشاكلها دون تدخل خارجي

رأت ​الرئاسة التركية​ ان "إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام يستوجب من دول المنطقة أن تعمل على حل مشاكلها دون تدخل خارجي". كما واعتبرت انه على الدول الخليجية التي تقدم دعما لخطة ترمب أن ترد على تساؤلات العالمين العربي والإسلامي.

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