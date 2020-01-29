مسؤول بالرئاسة التركية: القدس ليست لإسرائيل ولا يحق لجهة ثالثة التقرير بشأنها

رأى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ردًّا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام للشرق الأوسط، أنّ "هذا الإعلان ليس إلّا محاولة لإضفاء الشرعية على الإحتلال والمستوطنات الإسرائيلية".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّها "خطة غير قابلة للتطبيق، وتسعى لسحق طلبات الفلسطينيّين، وإرضاء إسرائيل"، مركّزًا على أنّ "العالم أجمع عليه الوقوف في وجه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس كعاصمة لإسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تسعى لمنح القدس بالكامل لإسرائيل من خلال خطة السلام المزعومة".
وشدّد ألطون على أنّ "القدس لا تتبع لإسرائيل ولا يحق لجهة ثالثة تقرير منحها لأحد، وأنّ اتخاذ قرار بشأنها دون توافق الجانبين المعنيَّين لن يساهم سوى في جلب الفوضى إلى المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "قرارات الولايات المتحدة وإسرائيل أحادية الجانب، أدّت إلى إراقة الدماء وذرف الدموع في المنطقة".
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