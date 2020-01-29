بري: لن نكون شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني

إعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن "صفقة القرن" تجهض آخر ما تبقّى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي.
وأكد برّي أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة ولن يقبل تحت أي ظرف أن يكون شريكاً ببيع او مقايضة اياً من هذه الحقوق "بثلاثين من الفضة".
وشدد على ان "صفقة القرن" بقدر ما تمثل من دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية يجب ان تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والاسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص من اجل إعادة انتاج قوتهم المتمثلة بتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة خياراً وحيداً لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقى من كرامة عربية".
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