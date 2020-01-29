بري: لن نكون شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني

إعتبر رئيس مجلس النواب ال​لبنان​ي ​نبيه برّي​ في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن "​صفقة القرن​" تجهض آخر ما تبقّى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي.

وأكد برّي أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة ​الاعدام​ ​الجديدة​ للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها ​حق العودة​ ولن يقبل تحت أي ظرف أن يكون شريكاً ببيع او مقايضة اياً من هذه الحقوق "بثلاثين من الفضة".

وشدد على ان "صفقة القرن" بقدر ما تمثل من دعوة صريحة لتصفية ​القضية الفلسطينية​ يجب ان تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والاسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص من اجل إعادة انتاج قوتهم المتمثلة بتصليب الوحدة الوطنية و​المقاومة​ خياراً وحيداً لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقى من كرامة عربية".